Michel Platini confiesa un amaño en el Mundial de Francia de 1998

Michel Platini ha revelado el "truco" que la FIFA, máximo organismo del fútbol y organizador de los Mundiales, llevó a cabo para provocar que las selecciones de Francia y Brasil disputaran la final del Mundial de 1998, disputado en Francia, lugar de nacimiento de Platini.

Según ha confesado el ex presidente de la FIFA, la organización quería una final entre Francia y Brasil. Para el para que eso se pudiera conseguir estos no se podían cruzar antes, por lo que amañaron el sorteo para que quedaran encuadrados en el grupo A y C y solo pudieran verse las caras en la final.

Consiguieron que Francia y Brasil no se juntaran hasta la final. "No nos íbamos a molestar durante seis años en preparar una Copa del Mundo como para no hacer pequeñas travesuras. ¿Crees que los demás no lo hicieron?", aseguró.