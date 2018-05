Buffon, Iniesta y Torres dicen adiós este fin de semana

Que Torres levantara el pasado miércoles la copa que le acreditaba como campeón de la Europa League no iba a cambiar ni mucho menos el futuro. No seguirá en el Atlético. De momento no tiene club, pero la decisión está más que tomada.

La misma línea sigue Andrés Iniesta, que se despedirá este fin de semana también del Camp Nou. El manchego tiene más claro su destino: "Será China o Japón".

Además, Buffon anunció en la mañana del jueves su marcha de la Juventus de Turín. "Este sábado jugaré mi último partido con la Jueventus. Será el final a una gran aventura que ha durado 17 años", dijo, cerrando así una etapa histórica en la Vecchia Signora y en el fútbol mundial.