Los eSports podrían ser deporte olímpico si se cumple una única condición

El COI aceptaría los eSports en unos Juegos si no incluyen violencia. Su presidente, Thomas Bach, ha señalado en la prensa china que estaría dispuesto a plantearse la inclusión de los eSports como una modalidad más en los Juegos Olímpicos, siempre y ciando no se basen en la violencia.

Así lo cuenta 'Palco 23', portal líder en información económica del negocio del deporte. "Queremos promover la no discriminación, la no violencia y la paz entre los pueblos, algo que no se corresponde con videojuegos en los que hay violencia, explosiones y muertes, así que hay que trazar un límite claro", señaló el dirigente, en referencia a juegos como Call of Duty o League of Legends, que se basan en la eliminación de enemigos.

2024 PUEDE SER EL PRINCIPIO DE ESTA AVENTURA

París abrió la puerta a que los deportes electrónicos formaran parte de los Juegos. Sin embargo, Bach ha insistido en que "es una industria con mucho éxito, pero que todavía no está realmente organizada".