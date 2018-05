El circuito de Le Mans acoge la quinta cita del Mundial de Motociclismo con Marc Márquez consolidado como líder del Mundial de MotoGP tras sus dos victorias consecutivas en Austin y en Jerez. El 93 es líder de la categoría reina con 70 puntos, por los 58 de Zarco y los 50 de Maverick Viñales.

En Moto2, Francesco Bagnaia es líder de la categoría con 73 puntos, por delante de Lorenzo Baldassarri y Miguel Oliveira, mientras que en Moto3 Marco Bezzechi lidera la general con 63 puntos, por delante de Jorge Martín y Aron Canet.

Estos son los horarios para el fin de semana:

VIERNES 18 DE MAYO

FP1 Moto3: 09:00FP1 MotoGP: 09:55FP1 Moto2: 10:55FP2 Moto3: 13:10FP2 MotoGP: 14:05FP2 Moto2: 15:05

SÁBADO 19 DE MAYO

FP3 Moto3: 09:00FP3 MotoGP: 09:55FP3 Moto2: 10:55QP Moto3: 12:35FP4 MotoGP: 13:30QP1 MotoGP: 14:10QP2 MotoGP: 14:35QP Moto2: 15:05

DOMINGO 20 DE MAYO

Warm Up Moto3: 08:40Warm Up Moto2: 09:10Warm Up MotoGP: 09:40Carrera Moto3: 11:00Carrera Moto2: 12:20Carrera MotoGP: 14:00