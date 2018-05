La carta feminista de Pau Gasol que está dando la vuelta al mundo

Pau Gasol ha vuelto a desmostrar por qué es uno de los más grandes. El jugador español ha mostrado de manera pública, en el famoso portal 'The Players Tribune' su apoyo a la llegada de entrenadoras a los banquillos de los equipos de la NBA. De hecho, lo ha calificado como algo "natural", ya que están "lo suficientemente preparadas".

Esto viene después de que Becky Hammon haya sido propuesta como una de las candidatas a entrenadora jefa de los Milwaukee Buckspara la próxima temporada.

Bucks fue jugadora profesional en la WNBA durante 16 temporadas. Disputó 450 partidos y acabando su carrera con medias de 13 puntos y 3,8 asistencias por juego.

"Becky Hammon puede entrenar, ella ha sido una gran asistente junto al posiblemente mejor entrenador de la historia. ¿Qué más necesitas? Para mí sería extraño que los equipos de la NBA no estuvieran interesados en ella como entrenadora", escribió Gasol.

Gasol advierte que en muchas ocasiones, cuando se debate sobre la presencia de mujeres entrenando a hombres, la gente no niega su capacidad pero cree que la competición masculina "es diferente" y no se puede comparar el nivel de exigencia. "La idea en sí es un mito, realmente no hay nada que decir al respecto, los jugadores tienen su área determinada, y los entrenadores la suya y estoy seguro de que dentro del área técnica, Becky tiene un espacio privado", sentenció.

Gasol ahonda también en algunos argumentos típicos para vetar la igualdad de géneros en el deporte, como la "estúpida" creencia sobre la presencia de mujeres en el interior del vestuario de hombres. En su opinión, quienes piensan que existe "alguna incomodidad" por el hecho de que sean mujeres resulta "vergonzoso", incluso lo es "el simple hecho de tenerlo en cuenta" a la hora de la elección.

