El emotivo gesto de Alonso con el niño que se hizo viral en redes

Joaquín, el niño que el sábado se hizo viral en las redes sociales tras la clasificación, por el resultado de Fernando Alonso, cumplió uno de sus sueños, conocer al piloto asturiano.

Another Q3 for @alo_oficial P8 finish in qualifying Home fans = happy 👀 😉 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/mvP4EtjVsI

La historia la recoge 'Mundo Deportivo'. Fernando no sólo hizo retuit a la cuenta de la F1, sino que pidió a la organización que localizara al chaval. Y así fue. Liberty Media encontró a Joaquín y a su familia, que viajaron desde San Sebastián a Barcelona para ver el Gran Premio de casa.

En el encuentro entre Fernando y Joaquín también hizo acto de presencia Carlos Sainz padre. Casi nada.

So this happened then 😍@alo_oficial meets one of his littlest biggest fans in Barcelona pic.twitter.com/zWt31ie4hC