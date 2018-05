Atlético de Madrid: Agüero, por si Griezmann se va

¿Se imaginan a Agüero de vuelta en el Atlético??El jugador del Manchester City, que ya cuenta con 29 años, es una de las opciones que estarían sobre la mesa del cuadro colchonero según informó Adrián Gómez este jueves en Radio Marca.

En caso de que Antoine Griezmann abandonase, tal y como parece que hará con destino al FC Barcelona.?Según el mismo medio, "ambas partes han mostrado interés y se han emplazado a futuras conversaciones".

PROBLEMA: SE FUE POR LA PUERTA DE ATR?S

Quiso fichar por el Madrid, o eso dijeron Maradona, los medios deportivos, Ujfalusi... y todo el mundo menos él. Quiso fichar por el Madrid, o eso dijeron Maradona, los medios deportivos, Ujfalusi... y todo el mundo menos él.

El 24 de mayo de 2011, el día que decidió emigrar, fuera donde fuera, el jugador argentino escribió el siguiente mensaje a la afición en su página web:

"Para la afición, mi eterno agradecimiento. No pretendo ser original ni decir lo políticamente correcto. Prefiero decir lo que siento, más allá de cualquier otra consideración. Porque sé que la única manera que lo entenderán es si lo hago desde mi corazón. Esa fue la manera que yo sentí que me hablaron todos estos años, con afecto y cariño sincero. Ustedes ya son parte de mi identidad y de una forma de entender el fútbol. Compartimos alegrías y decepciones. Los 101 goles y la obtención de dos títulos después de tantos años de sequía.

Nunca olvidaré el festejo en Neptuno y aquella noche en Barcelona cuando no pudimos conquistar la Copa del Rey. Bien valió la pena, ¿no? Todas esas experiencias terminaron por reafirmar en mí algo que tengo desde pequeño: las ganas de competir, de ganar y de estar entre los mejores con las únicas armas que tengo: mi juego y mi amor por el fútbol.

No quiero caer en el lugar común de decir que no se trata de una despedida sino de un hasta luego. Pero si comentarles algo que una vez me contaron que dijo un tanguero argentino muy famoso, Aníbal Troilo, y que es muy apropiada para esta hora: ¿Quién dijo que me fui? Si siempre estoy volviendo... Un abrazo para todos. Los quiero"