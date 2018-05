QUIEREN SACAR A UMTITI DEL BARCELONA

Bartomeu, Segura, Robert y Valverde quieren que se quede. De hecho, quieren mejorarle el sueldo y alargar su contrato, que termina en 2021. Así lo asegura 'Mundo Deportivo' en su edición de hoy. Su cláusula, de 60 millones, es asequible a todos los clubes codiciosos de Europa. Por ello, también se busca triplicar esta cifra hasta los 180 millones.

GERARD MORENO, A PUNTO DE VOLVER AL VILLARREAL

Según informa 'RAC-1', Villarreal y Espanyol habrían alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso del delantero 'perico'. El club castellonense, al poseer el 50% de los derechos del jugador, solo tendría que abonar 20 millones de los 40 de su cláusula.

ROONEY APUNTA A LA MLS

Según 'Mundo Deportivo', el jugador inglés, que actualmente milita en el Everton, estaría ante su última temporada en la Premier League. El D.C. United podría ser el nuevo destino. El club de la MLS, pese a contar con uno de los presupuestos más reducidos de la liga estadounidense, pretende invertir una buena cantidad de dinero en refuerzos, ya que el próximo curso estrenará estadio.

EL INTER QUIERE QUEDARSE CON CANCELO Y RAFINHA

El Inter de Milán no renuncia a ejercer la opción de Joao Cancelo (Valencia) antes de final del mes de mayo. Además, Rafinha (Barcelona), también cedido con opción de compra, sabe que el club italiano tiene como deseo el contar con él el curso que viene en propiedad y no en calidad de cedido. Para afrontar económicamente estos fichajes, el club estaría dispuesto a renunciar a Icardi, codiciado por el Real Madrid, para pagar ambos fichajes.

GRIEZMANN LO TIENE (CASI) HECHO CON EL BARCELONA

Griezmann se comprometió hace tiempo con el FC Barcelona, tan sólo queda en el aire la cuestión de dejó firmado o no algún preacuerdo. El futbolista la duda ahora. Diego Simeone presiona para que se quede, asegurándole que no va a estar mejor en ningún otro sitio que en el Atlético, que le ha hecho una contraoferta de 20 millones de euros por temporada. Si Griezmann termina firmando con el conjunto blaugrana, existe una cláusula de penalización que tendría que pagar el propio '7'. Ahora mismo, está pendiente de ver si puede liberarse o no de ese acuerdo sin que le suponga penalización. 'COPE' también informa de que el deseo íntegro del futbolista es jugar en el Barcelona.