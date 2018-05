MOTOGP | Horarios y dónde ver el Gran Premio de España en Jerez

Cuarta cita del calendario del Mundial de MotoGP y Jerez acoge la primera carrera en suelo español y europeo. La temporada aterriza en nuestro país tras la victoria incontestable de Marc Márquez en Austin, que le sirvió para situarse a un punto de Dovizioso en la general y para relajar los ánimos debido a la tensión surgida del incidente con Valentino Rossi en Argentina.

Mientras tanto, Francesco Bagnaia lidera la categoría de Moto2 con 57 puntos, con Mattia Pasini segundo y Álex Márquez tercero empatados a 47 puntos, y en Moto3 Jorge Martin es el primero en la general con 55 puntos, por los 48 de Aron Canet y los 43 de Marco Bezzecchi.

Estos son los horarios fijados para el primer Gran Premio de España de la temporada, en el que se le rendirá homenaje al 12+1 campeón del mundo, Ángel Nieto, que falleció el pasado mes de agosto.

VIERNES 4 DE MAYO

09:00 - 09:40 FP1 Moto3

09:55 - 10:40 FP1 MotoGP

10:55 - 11:40 FP1 Moto2

13:10 - 13:50 FP2 Moto3

14:05 - 14:50 FP2 MotoGP

15:05 - 15:50 FP2 Moto2

SÁBADO 5 DE MAYO

09:00 - 09:40 FP3 Moto3

09:55 - 10:40 FP3 MotoGP

10:55 - 11:40 FP3 Moto2

12:35 - 13:15 QP Moto3

13:30 - 14:00 FP4 MotoGP

14:10 - 14:25 Q1 MotoGP

14:35 - 14:50 Q2 MotoGP

15:05 - 15:50 QP Moto2

DOMINGO 6 DE MAYO

08:40 - 09:00 Warm Up Moto3

09:10 - 09:30 Warm Up Moto2

09:40 - 10:00 Warm Up MotoGP

11:00 Carrera Moto3

12:20 Carrera Moto2

14:00 Carrera MotoGP