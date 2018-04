ENTREVISTA | Neus Llinares, sonrisa y liderazgo en el vestuario 'che'

Neus Llinares (21 de julio de 1997, 20 años), es jugadora del Valencia CF Femenino, es defensa, y es ganadora, nació para ganar, para no rendirse y para no dar un nada por perdido. Nació también para mimar el balón de fútbol gracias a la gran calidad que tiene, es rápida, no solo corriendo, sino que su cabeza es fútbol. Volvió esta temporada tras pasar un año alejada de los terrenos de juego por lesionarse el ligamento cruzado. Esa lesión solo le hizo más fuerte a esta joven jugadora que, con 20 años, y tras una temporada "cogiendo minutos con el filial" asegura que está "muy bien y con ganas de estar al 100% para la temporada que viene".

Pregunta: ¿Cómo viviste una lesión tan difícil?

Respuesta: La verdad es que fue un palo muy duro porque ese año acababa de subir al primer equipo, hice una pretemporada muy buena y me encontraba muy bien físicamente. Empecé la temporada muy bien, los primeros partidos, y entonces fue cuando llegó la lesión y caí en picado. Después de esto supe que tenía que levantarme y seguir adelante, pensé que solo tengo 20 años y que me queda mucho por dar, así que había que seguir. Es verdad que fue un año duro pero bueno, por fin puedo decir que estoy, no al 100%, pero sí al 90%, y trabajando para llegar a tope para la pretemporada y para la temporada que viene.

P: El Valencia está rozando un puesto seguro para la Copa de la Reina ¿cómo ves al equipo?

R: Veo a un equipo confiado en el objetivo, es verdad que los últimos partidos no hemos conseguido los resultados que buscábamos, no porque jugáramos mal, sino porque el fútbol es así. Tenemos esa sensación de en el derbi conseguir los tres puntos y poder conseguir la plaza segura para la Copa.

P: Derbi importante para ambos equipos este fin de semana, tanto Levante como Valencia, y con el incentivo de jugar en el Ciudad de Valencia y también la busca de ese récord de asistencia. ¿Cómo afronta el Valencia este partido?

R: Las jugadoras están muy motivadas, en un derbi no hay compañeras, en un derbi todos quieren ganar así que las veo muy metidas. Con respecto al récord, espero que se llene y que consigamos ese récord, el año pasado hubo en Mestalla 17.000, y esperemos que este año se supere esa cifra y que todos los espectadores disfruten del fútbol femenino valenciano porque va a ser un partidazo.

P: ¿Cómo te defines como persona? ¿Y como futbolista?

R: Pues como persona, soy muy extrovertida, me encanta la risa, en el vestuario me encanta el cachondeo, pero cuando hay que estar seria se está seria, lógicamente, pero me gusta desprender buen rollo.

Como jugadora, qué te voy a decir (risas), soy una jugadora muy contundente, rápida, y técnicamente, voy bastante bien en la salida de balón.

P: ¿Cómo es el ambiente en el vestuario? ¿Qué papel juegas tú en el vestuario?

R: El ambiente es inmejorable, es casi nuestra primera familia, las compañeras son con quien pasamos la gran parte del tiempo y con el buen rollo que hay, siempre te entran ganas de ver a las compañeras, ya no solo de ir a entrenar, sino que solo con verlas ya está bien porque sabes que siempre, aun que tengas un día malo, alguna te saca una sonrisa.

Mi papel, podría decirse que mantengo el alma del vestuario, me gusta motivar a mis compañeras, mantener vivo el vestuario y unido, pero también me gusta, si se puede, hacer sonreír a las compañeras, eso siempre está bien.

P: ¿Se podría decir que eres también un poco líder?

R: Líder, líder tampoco, porque hay compañeras que son más líderes que yo, pero sí me gusta mantener el espíritu aun que mi papel, a priori, pueda ser otro.

P: Las redes sociales son un punto muy importante para los futbolistas en general, pero para el crecimiento del fútbol femenino podríamos decir que son cruciales. ¿Hasta qué punto son importantes las redes para una jugadora?

R: Mucho, son muy importantes hoy en día, son las que consiguen que las jugadoras de fútbol femenino, bueno, las que consiguen que todo el deporte femenino, crezca y continúe creciendo porque cualquier noticia que pueda haber sobre el deporte femenino, gracias a las redes, se divulga muy fácilmente y llega a muchas personas. Siempre hay que tener cabeza, porque pueden jugarte malas pasadas también, pero en general, si las usas bien, son muy beneficiosas.

P: ¿En el Valencia alguien "controla" que no publiquéis cosas que no debierais?

R: Sí, no es una persona en concreto, pero desde el club nos dan charlas y nos enseñan a tener la cabeza en que somos, digamos, personajes públicos, y que tenemos que tener cuidado con lo que publicamos. También las jugadoras más veteranas que también suelen tener más seguidores, nos ayudan un poco en eso también.

P: ¿Cómo ves el crecimiento de la Selección Española en el marco internacional?

R: La verdad es que hay mucho nivel, hemos conseguido que las demás selecciones cuando se enfrentan a España nos tengan mucho más respeto. Esto se ha conseguido mediante trabajo, desde las categorías inferiores y hasta la absoluta y nos lo hemos ganado pulso a pulso y campeonato tras campeonato, hemos conseguido hacer muy buenos papeles en europeos y mundiales y poco a poco este nivel que tiene ahora irá a más.

P: Has sido convocada en varias ocasiones por las categorías inferiores de la selección. ¿Te ver en la absoluta?

R: Bueno, es verdad que el sueño de toda jugadora es representar a su país y claro que me gustaría (risas). Es un sueño y estamos trabajando para que se cumpla y para poder llegar ahí.

P: ¿Cómo ves el nivel de la Liga Iberdrola ahora mismo?

R: Lo veo cada vez mejor, ahora cualquier equipo puede hacer daño y cualquier equipo puede generar problemas a los que ahora están en el 'top', que son Barça y Atlético. Actualmente cualquier equipo de la liga da la talla y siempre hay que estar al 100%. Pero sí que es verdad que veo que de aquí a unos años, la Liga Iberdrola será una liga referente a la que vendrán jugadoras de otros países a jugar porque tendrá un grandísimo nivel.

P: ¿Crees que la Liga Iberdrola es una liga para crecer y quedarse o para crecer e irse a otras ligas?

R: A día de hoy, seamos realistas, lo que las jugadoras están haciendo, crecen aquí y luego se marchan a otras ligas con más nombre, o más potentes, pero ojala, y seguro que será así, dentro de unos años, 5 años, por poner un plazo, sean las jugadoras de fuera las que quieran venir aquí y las jugadoras que están aquí quieran crecer y quedarse. Esto podrá conseguirse si se consigue continuar con el crecimiento que está teniendo hasta ahora. Es verdad que a día de hoy, hay que potenciarse aquí y salir.

P: ¿Crees que será tu caso?

R: Yo es que soy muy casera (risas), pero bueno, yo no me cierro puertas, si que me gustaría probar cosas nuevas, pero de momento estoy en el Valencia, estoy muy a gusto aquí y no tengo ojos para otro club que no sea este.

P: ¿Un sueño para Neus?

R: Pues lo tengo desde pequeñita en la cabeza, lo tengo muy claro. El sueño es poder ganar en un mismo año la Liga Iberdrola y la Copa de la Reina, ese es mi sueño desde pequeña. Y luego, con la liga ganada, jugar la Champions.

Neus Llinares, alegría, simpatía, calidad, contundencia y una eterna sonrisa se juntan en esta jugadora de tan solo 20 años que se ha caído y se ha levantado para volver más fuerte que nunca, porque Neus es líder, aun que no le guste admitirlo, y seguirá siéndolo por mucho tiempo, en el Valencia, o donde ella se proponga, porque fuerza, garra y ganas no le faltan. Tiene un sueño muy claro y, quién sabe si lo conseguirá, pero si lo consigue, den por seguro que estaremos ahí para contarlo.