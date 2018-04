El mundo del fútbol se vuelca con Andrés Iniesta y le rinde homenaje en las redes sociales

El legado que deja Andrés Iniesta es y será eterno. Así lo hacen saber compañeros de equipo, futbolistas de otros equipos, clubes e incluido el seleccionador español, Julen Lopetegui.

Todos ellos han querido dar su muestra de agradecimiento a uno de los mejores jugadores de la historia de España y también de la historia del Barça, recordado pro salir ovacionado de todos los estadios de fútbol:

1: Iker Casillas no se ha olvidado del que fue su compañero de selección:

2: Sergio Ramos le ha dedicado un mensaje con el apodo de "Andresinho", con el que se refería a la posibilidad de que tuviese un Balón de Oro.

3: Joaquín Sánchez coincidió con Iniesta en sus últimos años en la selección española

Gracias por todo lo que has dado al fútbol español y lo que nos has hecho disfrutar. Me quito el sombrero ante ti. Un abrazo fuerte @andresiniesta8 pic.twitter.com/PglCFTckCG