Andrés Iniesta se despide entre lágrimas del equipo de su vida

Emocionado, con lágrimas en los ojos, y contagiando a todos su tristeza por dejar el club se su vida. Así se ha despedido Andrés Iniesta del Fútbol Club Barcelona en rueda de prensa, haciendo un repaso a toda su trayectoria como barcelonista.

Esto ha sido lo primero que ha dicho. El futbolista pidió esbozar unas palabras antes de las preguntas de los periodistas:

"Buenas tardes a todos. Esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última. Es la última temporada aquí. Es una decisión muy meditada, muy valorada, muy pensada a nivel interno, conmigo mismo y a nivel familiar. Entiendo que después de 22 años aquí sé lo que significa ser jugador de este equipo. Para mí es el mejor equipo del mundo. Sé lo que significa la exigencia de jugar aquí año tras año en todos los sentidos. Sé lo que significa la responsabilidad que es ser de este club. Siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, mi etapa acaba este año. este club se merece lo mejor de mí, me acogió desde los 12 años y en el futuro más, más cercano no podría darle lo mejor de mí a nivel físico o mental.

Si hubiese imaginado acabar mi etapa aquí, la forma hubiera sido esta, sintiéndome útil, importante, titular, con opciones de ganar títulos y con las sensaciones positivas que he tenido durante todo este año. Es un día muy difícil para mí porque llevo toda mi vida aquí y decir adiós a mi casa y mi vida es muy complicado. Pero entiendo por naturaleza y por ley de vida que lo que viene de aquí en adelante es difícil. No me permitiría vivir una situación incómoda en el club que me lo ha dado todo. No me lo merecía ni yo ni el club tampoco. Esta es mi decisión. Me gustaría agradecer al club y a La Masía porque lo que soy como jugador y persona en gran parte ha sido por ellos. A mis compañeros, a toda la gente que... Es complicado.

A mis compañeros, a los que hemos estado en el día a día. A toda la gente y a todos los aficionados que me han mostrado su cariño en algún momento. Es algo que como persona es algo increíble. A mis padres, a mi hermana. Hace 22 años vinimos en un coche. Hoy están aquí conmigo y 22 años después estoy aquí con la persona más maravillosa que me he encontrado en mi vida y que me hace feliz cada día que es mi mujer y que nos hemos regalado estos tres tesoros que son lo más importante que tenemos.

Y para acabar. A la afición, a todos los culés que me han visto crecer y me han visto dar todos los pasos que he dado y me han acompañado en las buenas y en las malas. Llevaré su cariño en mi corazón. Gracias a todos porque un poquito de cada uno de vosotros me hace mejor".

TOMA DE DECISIÓN

"He hablado con mucha gente: compañeros, míster, presidente...He intentado trasmitirles que quiero llevar los tiempos de mi vida e intentar ser lo más honesto posible conmigo mismo y con el club. Por eso este año me lo he tomado como si fuese el último. Ha sido un proceso largo, llevo toda mi vida aquí y decir adiós no es fácil".

BALÓN DE ORO

"No es ninguna espina para mí no ganarlo. Estar presentes Leo, Xavi y yo fue algo mágico. mi percepción del fútbol no varía si tengo un Balón de Oro o no".

FUTURO FUERA DEL BARÇA

"Hay cosas por cerrar una vez que acabe la temporada. Siempre he dicho que nunca competiría contra mi club. Todos los escenarios que no sean Europa pueden ser factibles".

OPCIÓN DE TRABAJAR EN EL ORGANIGRAMA DEL CLUB

"Volveré de jugador. Me voy tres años y vuelvo apra jugar (risas). Todavía es complicado valorar la vuelta al club. La temporada no ha acabado y nos queda todavía un título que ganar. Son días muy emotivos".

AFICIÓN

"Siempre he agradecido a la gente que me ha mostrado mucho cariño y respeto. Lo llevo en el corazón. Son muchos partidos y serán emotivos. Intentaré disfrutarlos al máximo".

COMPARTIR VESTUARIO CON MESSI

"Ha sido un honor y un privilegio compartir tantos años como Leo. No hay otro como él. Leo es una parte fundamental para que este equipo opte a ganar los títulos. Ha sido único estar a su lado".

CÓMO LE GUSTARÍA SER RECORDADO

"Me gustaría ser recordado como un gran futbolista y como una gran persona. El fútbol pasa y lo que nos queda son las personas y el trato que has tenido con los compañeros. Cada uno tendrá su opinión, pero ese es mi deseo".