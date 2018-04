Los ocho mejores momentos de Andrés Iniesta durante su trayectoria en el Barça y en la Selección

No será fácil para los aficionados, ni tampoco para sus compañeros de equipo e incluso para él. Andrés Iniesta dice adiós al club en el que aterrizó con apenas 12 años. El chico tímido que añoraba Fuentealbilla durante su estancia en La Masía pondrá el broche de oro a una etapa de éxito en el conjunto azulgrana para irse a la Superliga China.

El '8' manchego, leyenda viva del deporte español y fútbol nacional, ha esbozado algunas palabras de agradecimiento a su familia, a su gente, a la afición, al deporte, a todos sus apoyos y a la plantilla:

"Si hubiese imaginado terminar mi carrera aquí, la forma hubiera sido esta: sintiéndome útil, importante y titular (...) Es un día muy difícil para mí porque llevo toda la vida aquí y decir adiós que es complicado. Entiendo que por ley de vida lo que viene cada vez es más difícil. No me perdonaría vivir una situación incómoda en el club. No me la merezco y el club tampoco".

Toda una institución en el Barcelona, Andrés ha sido clave en los éxitos cosechados por la Selección Española.

Estos son algunos de los mejores momentos del centrocampista albacetense durante su trayectoria:

- Debut en el primer equipo: Louis Van Gaal fue el técnico que le hizo debutar con el primer equipo del Barça en la temporada 2002/03 en un partido de Liga de Campeones que el conjunto culé venció por la mínima al Brujas belga. Dos temporadas después, subió al primer equipo y fue clave en la consecución de su primer título de Liga.

- Primer partido en el Camp Nou: Su primera actuación en el feudo barcelonista ante el Recreativo de Huelva en el año 2003. Los catalanes vencieron por 3-0 aquel encuentro.

- Primer gol con la camiseta del Barça: Se produjo en un partido de Copa del rey ante el Levante, que el cuadro azulgrana venció por 3-1, un tanto que abrió el marcador.

- Primera Champions en 2006: Iniesta se doctoró en París como figura clave del equipo. Van Bommel fue titular en aquella final que el Arsenal ganaba 0-1 con uno menos. Eto'o y Belleti dieron la vuelta al marcador, pero la entrada de Andrés fue decisiva

- Debut con la selección: Luis Aragonés le dio la oportunidad de estrenarse con 'La Roja' en el Carlos Belmonte de Albacete. Su primer partido con España en 2006 ante Rusia y delante de sus paisanos acabó con empate sin goles.

- Capitanía: Andrés estrenó brazalete de capitán en la primera temporada de Guardiola (2008/09). Una temporada de ensueño que acabó con el primer triplete (Liga, Copa y Champions) y la que daría paso al mejor Barça de la historia.

- Iniestazo: Gesta histórica del Barça en 2009 en Stamford Bridge recordada por la polémica arbitral que rodeó a aquel encuentro. Y cómo no, no podía ser otro que Andrés el protagonista. Centro de Dani Alves desde la banda derecha que recogió Eto'o, que cedió el balón a Messi y a su vez a Iniesta para colocar el balón en la escuadra de la portería de Cech.

- Gol en la final del Mundial: El mejor gol de su trayectoria deportiva y que emocionó a todo un país. Andrés batió a Stekelenburg en el minuto 116 después de que el partido se fuese a la prórroga.