Jaime Nava: "El aficionado español se interesa por el rugby gracias a lo que la selección transmite"

Jaime Nava (Madrid, 1983), capitán de la Selección española de Rugby y amante de este deporte, atiende a QUÉ! para tratar la actualidad de la selección y el cambio generacional que va a tener lugar en un deporte en alza.

Nava es capitán. Es líder. Es pasión. Es tradición. Es Rugby.

P: ¿Qué es el rugby para Jaime Nava?

Mi vida, mi negocio, mi manera de sentir, mi manera de entender las cosas. Soy jugador de rugby y eso conlleva unos códigos hasta el final. Así lo veo yo.

P: ¿Porqué el rugby?

Vengo de una familia donde la cultura del deporte ha estado siempre muy presente. Somos muy deportistas. De pequeño me encantaba competir. Hacía todo tipo de deportes y juegos. Desde deportes de raqueta hasta el fútbol. Me encanta ahora también. Hice incluso pruebas para jugar en el Atlético de Madrid. Sin embargo, el rugby se cruzó en mi camino. Mi hermana me lo hizo probar. Estuve combinando, desde los catorce hasta los dieciséis, ambos deportes. Por las mañanasme iba con una mochila con la ropa de los dos. Sin embargo, en el rugby tenía más amigos. Me enganché con ellos. Me di cuenta que era el deporte donde podía expresarme mejor.

P: ¿Cómo ve la profesionalización y crecimiento del rugby?

El rugby es un deporte muy profesionalizado. Es un deporte más global y más mediatizado. Eso implica que más empresas se fijen en este deporte. En el rugby no debemos perder la esencia, pese a la profesionalización, de este deporte en sí. Esa pequeña parte amateur. Debemos proteger los códigos y valores de esta disciplina. Creo que es importante mantener ciertas tradiciones y ciertas líneas comunes.

"En el rugby no debemos perder la esencia, pese a la profesionalización, de este deporte en sí"

P: ¿Cuáles son esos valores comunes?

Para mi, los principales son cuatro. El respeto, la pasión, la humildad y el sacrificio. El respeto y honor son fundamentales. El rugby no solo es mi pasión, sino que además me hace transmitir pasión. El sacrificarse a través del entrenamiento, con tus compañeros, es también un aspecto a destacar. Intento, como capitán de la Selección Española, transmitir todos estos valores, sobre todo el de la pasión.

Que cada vez que juega España la gente se llene de pasión es una meta cumplida. Creo que el aficionado español se está empezando a interesar por esta selección gracias a lo que transmite. Este deporte es puro y neto. No hay artificios ni engaños. Quizá no somos ni los más fuertes ni los más rápidos, pero somos un buen equipo, que sabe lo que hace en el campo y que le mete un entusiasmo por crecer increíble.

P: ¿Crees que el crecimiento del rugby se verá frenado con el cambio generacional que va a haber?

A mi me quedan dos telediarios. Como jugador y como capitán. Se está haciendo un muy buen trabajo de base. El relevo generacional se va a llevar bien. No me da miedo esa etapa. Mi principal ilusión ya no es que España esté en el Mundial, que por supuesto, sino vivir la cantidad de cosas que eso va a deparar. El futuro del rugby español lo veo con más optimismo que nunca.

Creo que ese relevo se va a llevar bien. Muchos jugadores vienen apretando desde abajo. Estoy obcecado con el objetivo de ir al mundial, pero también con la transición de la que hablamos. El rugby español debe instalarse en el siguiente escalón después del Mundial. De los que estamos ahora también quedarán varios en el siguiente ciclo mundialista. No tengo ninguna duda de que lo que viene dejará el listón más alto.

Si esa clasificación al Mundial no se consiguiera, estoy seguro que se usaría como motivación para volver a intentarlo y conseguir. Estamos trabajando desde la Federación para que el impulso creado desde hace dos tres años no quede frenado, sino todo lo contrario.

P: ¿Qué hay para Jaime Nava después del rugby?

Viene mucha incertidumbre. Después de una vida profesinoal en el deporte llegan épocas de transición. Estoy poniendo la semilla para lo que viene después. He montado un pequeño proyecto 'All and Go'. Es una empresa de marketing deportivo y de eventos. Es una empresa que tiene en su ADN el rugby. Estamos intentando trasladar esos valores a las empresas.

"Después de una vida profesional en el deporte llegan épocas de transición"

P: El rugby femenino también lo está petando...

Uno de los culpables de los éxitos del rugby español es el rugby femenino. Las chicas son un equipazo.

P: ¿Por qué el himno oficioso de la selección es 'Feo, Fuerte y Formal' de Loquillo?

La verdad, no lo sé. Todo fue una iniciativa creada entre medios, afición y jugadores. Si te coges la letra, habla de rugby. Somos feos, somos peludos y con golpes en la cara. Somos fuertes. El biotipo del jugador de rugby es así. Pero somos formales. Dentro de lo grandullones que somos, somos formales. El saber estar y los valores de los que hemos estado hablando están siempre presentes.