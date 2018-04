Así es la campaña del Corinthians Femenino para denunciar el machismo en el fútbol

"El fútbol femenino es horrible, las jugadoras parecen estar perdidas en el campo", "Las mujeres no entienden de fútbol, por eso no pueden estar en el fútbol", "El fútbol femenino solo está bien cuando acaba", "La mujer en la cocina y no jugando al fútbol"... Son solo algunas de las frases que llevaran en sus camisetas las jugadoras del Corinthians Femenino, uno de los equipos más importantes de la Liga brasileña.

El Corinthians lanza así una original campaña con la que pretende al mismo tiempo denunciar ese machismo y encontrar nuevos patrocinadores.

La intención del equipo es jugar los partidos ante San Francisco (25 de abril) y Taubaté (28 de abril) con estas frases en sus camisetas. Y mientras llegan esas citas ha hecho un llamamiento a las empresas para que le patrocinen y tapen esas frases con sus marcas.