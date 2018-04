Rafa Nadal: "Iniesta ha sido un modelo bueno para la juventud y para la sociedad"

Rafael Nadal ya está en Barcelona. Pese a su amor incondicional por el Real Madrid, el tenista español se deshizo en elogios al hablar de Andrés Iniesta, leyenda viva del deporte español.

"Lo que realmente da pena es no poderle disfrutar cada fin de semana. Que se va de momento son especulaciones. Si su decisión es irse que sea feliz en su nueva etapa. Llega un momento que uno no puede cuestionar las decisiones de las otras personas. Andrés ha hecho todo lo que tenía que hacer y más en sus carrera y nos ha dado muchas alegrías. Y lo ha hecho con respeto, con humildad y con normalidad. Ha sido un modelo bueno para la juventud y para la sociedad en general. Nos ha transmitido valores que son positivos para todos", dijo el manacorí sobre la decisión que Andrés Iniesta tomará esta semana sobre su futuro en La Liga.

¿Y SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE?

Nadal, madridista, también opinó sobre la eliminatoria que afronta su equipo. "La veo disputada. El que esté más acertado es el que tendrá más opciones de ganar. Son las eliminatorias más difíciles contra los mejores equipos. Son detalles que al final marcan la diferencia", explicó.

LOS PITOS AL HIMNO

"Mi forma de ver es el respeto hacia todo. No concibo pitar a un rival ni pitar a nadie. La gente que va a un estadio a pitar al rival pues no lo entiendo. No concibo, por ejemplo, que en la plaza de toros de Valencia se pitara el himno alemán. Cada uno tiene una forma diferente de ver las cosas. La mía es respetar el sentimiento de todo el mundo. No comparto que se pite pero cada uno tiene que expresarse de la manera que siente", dejó claro Rafa, siempre respetuoso y conciso.