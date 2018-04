MOTOGP | El emotivo gesto de Márquez con el fallecido Nicky Hayden

Hizo la pole el sábado y fue sancionado con tres puestos por estorbar a Maverick Viñales en plena vuelta rápida. Aun así, una salida magnífica le permitió liderar la carrera de principio a fin y ganar con solvencia y facilidad.

Marc Márquez volvió a demostrar en el Circuito de las Américas que no solo es el piloto más rápido, sino también el que más en forma está y deja atrás la polémica con Valentino Rossi respondiendo de la mejor manera posible en pista. Con esta victoria suma 45 puntos y se queda a uno de Andrea Dovizioso, líder del campeonato.

Fitting tribute from the reigning MotoGP champ and Grand Prix of the Americas 6 time winner Marc Marquez to legendary Nicky Hayden. Gone but in the hearts of racers and fans. #RideOnKentuckyKid pic.twitter.com/8YyioiEJvM