Rafa Sahuquillo: "Los españoles no sabemos debatir, nos va más gritar"

El deporte con rigor pero sin rigidez es la carta de presentación de Directo Marca, el programa diario de 'Radio MARCA' desde el que Sahuquillo aborda uno de los contenidos más buscados por la audiencia. Pero, ¿cuál es el futuro de la radio?

P: ¿Qué significa la radio para Rafa Sahuquillo?

La radio, aparte de ser mi modo de vida y mi pasión, es el medio de comunicación más fresco y dinámico que derrocha más complicidad con el usuario. Considero que la radio conecta con el mundo de una manera más directa y ágil. Creo que es el medio de comunicación por excelencia.

P: ¿La radio tiene fecha de caducidad?

Creo que no. Tendremos que adaptarnos a las nuevas tendencias y adecuarnos a los nuevos tiempos, pero la radio debe renovar los formatos y actualizar el mensaje. Con esas técnicas, conseguiremos que la radio siga viva. Aunque haya habido retroceso y se haya adaptado a otras tecnologías, la radio siempre está ahí. Cuando pasa algo, la radio (basta con un teléfono y un ser humano) es capaz de contar el mundo que le rodea desde cualquier lugar, en cualquier momento.

P: Ahora en el periodismo deportivo está de moda reflexionar y opinar sin argumentar. ¿Cómo lo ve?

Si te refieres a las tertulias televisivas, en general te puedo decir que los españoles no sabemos debatir. Nos va más gritar para imponer nuestro argumento en lugar de imponer el argumento con el peso de la razón, esgrimiendo ideas para construir tu argumento y no soltar tontunas elevando el tono contra alguien.

Los españoles tenemos el defecto también de no saber escuchar, o escuchar muy poco a los demás. Siempre queremos opinar antes de que el otro esgrima su argumento, pero por otra parte entiendo el papel que juega la audiencia a esas horas. No sé si gritar -que no me gusta- es lo más adecuado, pero debemos crear un producto vivo, porque la gente puede quedarse dormida.

"La radio no tiene fecha de caducidad, se adaptará a los nuevos tiempos"

P: ¿Es fácil caer en el bufandismo?

Yo no soy nadie para criticar quien ejerza así o entienda de esa manera el periodismo. Entiendo que los colores que yo pueda tener me los guardo para mí. No me gusta el periodista que basa todo el comentario o juicio que haga en un único color. Si opinamos de una manera o de otra respecto del equipo que estamos hablando, creo que se perdería la objetividad.

Por otro lado, creo que la objetividad es una tendencia, que nunca puede ser un fin. Somos todos sujetos y subjetivos, pero debemos ser honestos. Cuando uno defiende a capa y espada a un equipo, desvelando sus colores, está en la línea de perder la objetividad y la capacidad crítica.

P: ¿Por qué periodismo y no otra profesión?

Esto es muy vocacional. Si te quieres dedicar a esto tienes que sentirlo y vivirlo con pasión y ganas. Es verdad que es un oficio que se puede aprender, pero necesita una dedicación absoluta. O te gusta mucho, porque millonario no te vas a hacer, o te gusta mucho. No tiene más salidas. Siempre me gustaba hacer de periodista de pequeño simulando una locución, entrevistando a personas. Eso lo llevas en la sangre y al final lo tienes en cuenta.

P: ¿Qué consejos le das a aquellos que quieren dedicarse al periodismo?

Que se preparen, que tengan una cultura lo más amplia posible, que traten de estudiar mucho, que se formen en los idiomas y en las nuevas tecnologías, en la edición digital de noticias. Las redacciones están llamadas a ser redacciones multimedia. Es decir, que un redactor sea capaz de contar lo mismo en prensa escrita, en radio y en televisión. Sobre todo, que le interese la actualidad. Un periodista que no le interese la actualidad, no será un buen periodista.

"El periodismo, o te gusta mucho, porque millonario no te vas a hacer, o te gusta mucho. No tiene más salidas"