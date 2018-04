Un ex jugador del Barça critica a la directiva por su plan de cantera

El ex futbolista Marc Crosas, que se formó en la Masía, criticó el plan de cantera del Barça al comprobar el once del conjunto azulgrana en Balaídos ante el Celta de Vigo, en el que no había ni un solo canterano entre los once escogidos por Ernesto Valverde.

El que fuese jugador de clubes como Celtic de Glasgow, Tenerife, Olympique de Lyon o Cruz Azul mexicano entre otros, criticó duramente a la directiva por sacar pecho años anteriores con la cantera en su cuenta de Twitter: "Hace 6 años nos llenábamos de orgullo alabando al Barça por iniciar un partido con once jugadores de la cantera. ¿Hoy? Ninguno. No hay peor directiva que esa".

Crosas debutó con el primer equipo culé de la mano de Frank Rijkaard en Copa del Rey ante el Badalona y en Liga de Campeones ante el Stuttgart en 2007 con el técnico holandés.