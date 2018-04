VÍDEO | La brutal rajada de Chistophe Dugarry contra Neymar

El París Saint Germain se proclamó el pasado domingo campeón de la Ligue 1 tras su condundente victoria ante el Mónaco por 7-1. Los jugadores celebraban sobre el césped y también en los vestuarios un título liguero dos años después a lo grande.

Sin embargo el mejor jugador de la plantilla, Neymar, que está lesionado en Brasil, no estuvo en el momento de la celebración del título, y el mismo día del partido subió una instantánea a Instagram en la que aparecía jugando al póker y con el partido de fondo.

Algo que ha aprovechado el ex futbolista francés Christophe Dugarry para arremeter duramente contra el crack brasileño. En una entrevista concedida a Radio Montecarlo, no entendió porque el PSG permitió que Neymar no celebrase el título con sus compañeros y dijo que el brasileño "escupe al PSG y a su escudo" con su actitud.

Por otra parte, admite que "no soporta a jugadores que se miran el ombligo", que el PSG "nunca ganará la Champions League con actitudes como esta y con individualidades" y que si estaba en el Barça "habrá que devolverlo sin ningún problema".