Atlético de Madrid: Fernando Torres anuncia que dejará el club este año

Fernando Torres ha tomado probablemente la segunda decisión más importante de su carrera. Si la primera fue marcharse por primera vez del Atlético hace años, con destino Inglaterra. La segunda es volver a hacerlo.

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres, de ya 34 años, ha anunciado este lunes por la mañana en un acto público de la firma LG, en Madrid, que dejará el club rojiblanco a final de la presente campaña: "No ha sido una decisión sencilla, pero me sentía con la obligación de decírselo a la afición".

CHINA ESTUVO A PUNTO DE LLEVÁRSELO

El '9' rojiblanco, que no está gozando de muchos minutos durante este curso, ya estuvo valorando dejar el Atlético de Madrid en el pasado mercado invernal rumbo al campeonato chino, aunque finalmente optó por permanecer en la que ha sido su casa durante diez años.

PROTAGONISMO NULO

"Ya veis el protagonismo que estoy teniendo y es muy poco. No es un día de reproches. Trato de explicar a la afición lo que se siento. No tiene nada que ver el entorno. El entorno no tiene nombres ni apellidos. Es la mejor manera de llevarlo durante este mes y medio", ha explicado Fernando a los medios de comunicación.

Dejar el Atlético no era ni mucho menos su primera opción en estos momentos, sino que se había imaginado su futuro de otra forma: "Mi idea era colgar las botas aquí". "Quiero seguir jugando dos, tres o cinco años", ha finalizado.