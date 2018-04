Pedro Martínez, punto de inflexión en Baskonia: los datos del cambio

Quien le iba a decir a Baskonia que iba a clasificarse para cuartos de final de Euroliga y que iba a remontar el vuelo en Liga Endesa. Pedro Martínez ha convertido un equipo que naufragaba con Pablo Prigioni en uno de los referentes en Europa a tener en cuenta.

El argentino dejó el club vitoriano con un balance de 0-4 en Euroliga y en puestos de descenso en competición doméstica. Pedro Martínez tenía un trabajo complicadísimo por delante para rehacer un equipo tocado en lo anímico y lo consiguió sacar adelante con creces. Cambió el balance por otro de 7-2 en noviembre, cinco de los triunfos cosechados de manera consecutiva, y 6-3 en diciembre.

Salvo la derrota ante CSKA y su eliminación ante el Barça en Copa del Rey, los registros de Baskonia rozan la perfección, con una media de 87.9 puntos, una diferencia de 17 puntos sobre los rivales.

Esto no es lo mejor de todo. Si tenemos en cuenta los partidos de Euroliga que Baskonia ha jugado bajo las órdenes de Pedro Martínez, sería el cuarto mejor clasificado y no el séptimo, con un balance de (16-10). Ahora se enfrentarán a Fenerbache en la ronda de cuartos de final previa a la Final Four.