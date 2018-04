VÍDEO | Grave accidente: Kimi Raikkonen atropella a uno de sus mecánicos y abandona

Kimi Raikkonen (Ferrari) atropelló a uno de sus mecánicos, encargado de cambiar la rueda trasera izquierda de su monoplaza en su segunda parada en boxes, el pasado domingo en el Gran Premio de Bahrein. Posteriormente, abandonó la carrera.

El finlandés no se percató de que uno de los mecánicos de Ferrari no había finalizado su trabajo al completo. Al acelerar, golpeó con la rueda en su pierna izquierda, quedando lesionado de gravedad el operario del conjunto italiano.

El mecánico se le diagnosticó una fractura de tibia en la pierna izquierda. Vettel dedicó la victoria al mecánico herido:

#Seb5 'It's a mixed feeling day, I'm sending my best wishes to him I know our guys are all taking care of him' #BahrainGP