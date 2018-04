Rossi no se corta: "Con Marc en pista sientes miedo, hace lo que le da la gana"

Tras quedar sancionado en plena salida por "ir con el motor encendido en sentido contrario", Marc Márquez corrió probablemente la que ha sido la peor carrera de su vida.

No por el resultado -terminó quinto-, si no por la manera de alcanzarlo. Llegó a empujar a tres rivales en pista. Pese a pedir perdón, sus disculpas fueron aceptadas en algunos casos. En otros, como en el de Valentino Rossi, los lances de carrera supusieron dinamita.

Cuando parecía que las disputas entre ambos estaban más que zanjadas y que la relación entre ambos pilotos, campeones del mundo, iba in crecendo, el Gran Premio de Argentina dinamitó toda opción de relación positiva.

Así fue la caída de Rossi:

Tras la carrera, que ganó Cal Crutchlow, el italiano comenzó así su criba contra el piloto español: "Es una situación bajo mi punto de vista muy peligrosa. Dirección de Carrera tiene que hacer algo porque si no, nos podríamos hacer daño. Márquez nunca tiene ningún respeto hacia sus adversarios. Si echamos un vistazo a la carrera de hoy se ha enfrentado a cuatro o cinco pilotos distintos. Además él siempre da de lleno. Sabe que si te da por la pierna él no se cae y espera que te caigas tú. Él corre de esta manera. Si tienes en cuenta lo que ha ocurrido de uno en uno se trata de cosas que pueden ocurrir a lo largo de una carrera. El problema es que lo de Márquez ha sido excesivo y corre así con todos".

"Si echamos un vistazo a las dos carreras de este año, en la primera curva en Qatar ya le dio a la pierna de Zarco y casi se da con Dovizioso. Si miramos a este fin de semana, ya desde el viernes en los entrenamientos empezó a hacer un poco el loco y le cortó la trayectoria a Viñales. Luego lo ha hecho conmigo el sábado y también con Dovizioso. Y hoy se ha visto, en primer lugar, que si se te estropea la moto antes de salir tienes que salirte de la parrilla. Esa es la norma y eso es para todos. No ha hecho caso a nadie y ha vuelto a encender la moto y ha ido en contra de la dirección mientras todos esperábamos y por eso tenía que estar fuera de la carrera. Las normas dicen que no puedes salir así. Las normas son para todo el mundo. ¿Por qué no tiene que ser así para él? Y luego tras el ride through ha ido como un loco. Ha ido a por Aleix Espargaró, a por Tito Rabat y luego a por mí. Me ha tirado al suelo. Y creo que ha hecho lo mismo con Viñales", continuó.

Aleix Espargaró, por su parte, aclaró su abandono: "Dos carreras, dos abandonos por culpa de la moto. En este caso, el embrague. Petrucci me ha sacado en la curva dos. Me parece justa la penalización de Marc, pero Petrucci debería ser sancionado".

Puede que Marc Márquez no hiciera su mejor carrera, pero Valentino se encargó de recordar en repetidas ocasiones que no es cosa de un fin de semana: "Bajo mi punto de vista, el problema es que es peligroso. Tengo miedo de estar en pista con Márquez. Cuando él está ahí realmente tienes miedo. Hace lo que le da la gana y lo hace expresamente. Conmigo ha entrado a esa curva 20 kilómetros más fuerte. Ha ido a por mi pierna. Y eso mismo lo ha hecho con Espargaró. El asunto es que no siente respeto por sus rivales. Eleva la competición a un nivel peligroso. Cuando estoy en pista con él tengo miedo porque sé que viene a por mí. A mí no me trata como al resto. Me trata peor. En 2015 me hizo perder el Mundial expresamente".

Rossi ha seguido ahondando en su idea de que lo que hace Márquez pone en peligro al resto de pilotos de la parrilla: "No puede ocurrir que él le dé a seis pilotos. Te puede pasar, pero no así. Espero que le digan algo. Dirección de Carrera tiene una gran responsabilidad. No se puede permitir esto porque si no este deporte se convertirá en algo muy peligroso. Porque si no empezarán a darse unos a los otros".

MARC FUE A PEDIRLE PERSONALMENTE DISCULPAS

"Él viene a pedir perdón con Alzamora y Puig y lo hace ante las cámaras. Pero eso no es sincero porque luego vuelve a hacerlo otra vez. Si ocurre una vez y viene a pedirme perdón, vale. Pero si pasa una y otra vez, yo no acepto sus disculpas. Espero que se aleje de mí y que no me mire más a la cara. Que tenga respeto. Que venga a pedirme perdón me hace reír (...) Yo no soy Dirección de Carrera. Ellos tienen una responsabilidad. Tienen que encontrar la manera de que él no vaya a por el resto de pilotos como hace siempre. Este año ha pasado ya 10 veces en dos carreras. No me siento protegido cuando él está en pista", explica sobre la situación post-carrera.

"Marc ha destrozado nuestro deporte", fue su frase más contundente. Por último, pasó a tratar su relación personal con el '93'. "Mi relación con Márquez es mi último problema. Pero esta es una situación muy mala porque él ha destrozado nuestro deporte. No tiene ningún respeto por sus rivales nunca. Da entre la pierna y la moto porque él sabe que no se va a caer, pero que tú sí. Si todos los pilotos corrieran así este sería un deporte muy peligroso y acabaría de muy mala manera. Él siempre intenta que tengas miedo e intenta sacarte de la pista. Cuando he visto su nombre en la pizarra ya he tenido miedo porque sabía que vendría a por mí. Sólo puedes esperar que no te toque caerte. De esta forma ha destrozado nuestro deporte. Cuando vas a 300 km/h en pista tienes que respetar a tus rivales", dijo, muy enfadado.