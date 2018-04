Luis Enrique: "Los catalanes son la hostia, están muy adelantados a España en general"

El ex entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, concedió una entrevista al ciclista Ibon Zugasti durante su estancia en la Cape Epic, prueba ciclista de montaña. En ella, el asturiano ha hablado sobre muchos aspectos y en concreto, de su visión sobre los catalanes: Los catalanes son la hostia. Son muy educados, trabajadores... están muy adelantados a España en general".

Sobre su vuelta a los banquillos, ha dejado entrever que hay clubes interesados en hacerse con sus servicios y no descarta en un futuro ser el seleccionador de España: "Algún año puede ser la selección, pero no lo sé. ¿Futuro? Todo va a depender de que alguien me quiera".

Por otra parte, admite que no se arrepiente de dejar el Barça al tenerlo "claro", alagó a su amigo y compañero 'Pitu' Abelardo por el trabajo que hizo en el Sporting de Gijón y que a Leo Messi "no le va a decir jamás que tiene que hacer".