El Manchester United se une a los clubes con equipo femenino

Cada vez son más los clubes que apuestan por los equipos femeninos. Esta vez es el United el que ha presentado este jueves a la Federación Inglesa (FA) una solicitud para tener equipo femenino y tener una plaza en segunda división.

El club se ha pasado los últimos años siendo criticado por no contar con sección femenina, como ya hacían otros clubes ingleses como el Arsenal, el Chelsea, El City, el Everton o el Liverpool, alegando que sería un gran gasto para el equipo (unos cuatro o cinco millones de libras por temporada).

"Estamos encantados de anunciar que el club quiere crear su primer equipo profesional femenino y que ha presentado una solicitud para jugar en la Women's Super League 2 (WSL2)", aseguró Ed Woodward, director ejecutivo de los de Old Trafford.

#MUFC has submitted an application to the @FA to establish a professional women's team in the second tier of the Women's Super League.



