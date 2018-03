Antoine Griezmann: las condiciones para verle en el Atlético el año que viene

El caso Griezman es, sin duda alguna, desde hace meses, la prioridad del Atlético de Madrid. Con las salidas de Carrasco y Gaitán las últimas semanas, el futuro del francés no deja de ser un misterio.

Los 14 millones que cobra actualmente (el sueldo más elevado junto con el de Simeone) no son suficientes para retener al galo. Según ha podido saber La Razón, el club ha hecho una oferta nunca antes ofrecida a ningún jugador rojiblanco: 20 millones netos por temporada.

La temporada pasada se llegó a un acuerdo que suponía una cláusula de 200 millones de euros, que se reducirá este verano a 100, por lo que las posibilidades de Antoine de dejar la capital española aumentarían.

¿Qué dicen sus compañeros?

Koke: "Si quiere estar aquí, jugará aquí. Si estás en el Atlético tienes que estar comprometido. Sería difícil sustituirle, pero siempre nos hemos apañado con lo que hemos tenido. Se fueron otros y el equipo siempre ha salido hacia adelante".

Diego Costa: "Yo creo que se va a quedar, porque cuando yo estaba en Brasil me llamaba para decirme que viniera, así que ahora no me puede dejar aquí sólo. ¡Tenemos que seguir juntos!" y añadió:"Griezmann sabe que le queremos en el Atlético. Ojalá que siga con nosotros, a mí no me ha dicho que se vaya a ir, así que yo espero que se quede".

El mister también tuvo palabras para él el pasado mes:

Simeone: "Antoine está muy bien, ojalá que siga creciendo porque nos hace crecer a todos".

El francés tiene todas las bazas para quedarse en el Atlético, no obstante suenan otras opciones, además de varios clubs de la Premier:

¿Antoine al Barça?

Con la posibilidad de Andrés Iniesta de dejar el Barcelona la próxima temporada, el principal candidato podría ser Griezman para reforzar el conjunto azulgrana.

Lo que está claro es que el actual jugador del Atlético quiere tener decidido su futuro antes del Mundial de Rusia, ya que no quiere estar pendiente de ello mientras lucha por su selección.