Iniesta ya prepara su adiós: "Por mi cabeza pasan muchas cosas"

Todavía no sabe lo qué hará. No sabe Andrés Iniesta si pondrá esta temporada punto y final a una inigualable carrera en el Camp Nou emprendiendo una exótica aventura china o, tal vez, decida continuar un año más vestido de azulgrana. Tampoco sabe al 100%, aunque esta decisión la tiene casi tomada, si tras el Mundial de Rusia seguirá en la Selección Española.

"Por momento y naturaleza posiblemente el Mundial sea mi última aparición en la Selección, no quiero estar por estar, no tengo la necesidad de estar en un sitio por quien he sido", afirmó el manchego a Manu Carreño, en el Larguero de la Cadena Ser.

"Firmaría un España-Argentina en la final", continuó. "Ojalá mi despedida con España sea la que todos soñamos en la final... esperemos que mi último partido sea la final del Mundial", finalizó.

¿Y EN EL BARCELONA?

Iniesta puntualizó que con respecto al Barcelona no tengo la decisión tomada al cien por cien, pero que ya existe poco margen para que sea alterada: "No la voy a cambiar por lo que me diga uno o el otro. La que tome será por lo que siento. Si me quedo, es por estar al 200 por cien, por como siempre he estado. Si no lo hago es porque no estoy al 200 por cien que el club merece de mí. Es la única duda que tengo".

Andrés intuye que sentirá "muchas emociones" ya que se trata de valorar la situación "en el club de mi vida". El manchego, eso sí, tiene claro que la carrera futbolística en el Barça no es eterna y que también "se abren otras puertas muy ilusionantes en muchos sentidos". "Si me respetan las lesiones y todo va normal, veo muy difícil no estar en un once del Barça en los próximos dos años, pero una decisión así va más allá de eso", concluyó.