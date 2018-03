Javier Fernández hará su "Revolution on Ice", en gira por España

Javier Fernández, medallista olímpico y dos veces campeón del mundo de patinaje artístico, no cesa en su afán por trabajar en la disciplina, con la que ha llevado a lo más alto un deporte que en nuestro país no tiene tradición. Así, ha presentado en la Real Casa de Correos de Madrid, el proyecto con el que continúa el gran sueño de su vida: popularizar el patinaje artístico a través de Revolution on Ice. "Revolution on Ice fue un éxito en 2016", afirma Javier, y explica que, "conseguimos revolucionar por completo el patinaje sobre hielo con un espectáculo único en España, donde el patinaje y la música en vivo se fusionan de una manera mágica.

Tuvimos campeones del mundo, auténticos artistas del hielo de distintos países, acróbatas y, en definitiva, un elenco de altísimo nivel que hizo vibrar de emoción al público. Junto a ellos, artistas de la música que actuaron en directo, para dar vida a cada uno de los programas de los patinadores. Ahora, este sueño continúa y, el éxito de 2016, nos ha impulsado en este 2018, para llevar a cabo un tour por España y, quién sabe, si más adelante también fuera de ella".

Junto con Javier Fernández estará la cantante Eva Ruiz , que también participó en este espectáculo hace dos años y, el cantante Adrián Martín también ha confirmado su presencia en "Revolution on Ice".

Inicialmente, las ciudades y fechas en las que se va a llevar a cabo la gira, son: Pamplona, en el Navarra Arena, el 10 de noviembre próximo; Málaga, en el estadio deportivo Martín Carpena el 17 del mismo mes y en el Palacio de Vista Alegre de Madrid, el 29 de diciembre, pero se eswpoera que a estas ciudades se unan algunas más del resto de España. Las localidades ya se han ouesto a la venta en El Corte Inglés.