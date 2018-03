La misteriosa confesión de Vincenzo Montella sobre su futuro en el Sevilla

Vincenzo Montella habló para la emisora italiana 'RAI' sobre su futuro tras la debacle protagonizada en Leganés. El técnico italiano habló sobre cómo reaccionaría en caso de que llegue una nueva oferta que le sitúe lejos del Sevilla.

A pesar de que dice sentirse "bien" en el club hispalense, no cierra puertas a una posible llamada del combinado nacional italiano: "Me siento bien en el Sevilla y tengo otro año de contrato. ¿Irme a la Juventus? No, porque tiene un gran entrenador y hay Allegri para rato. ¿Entrenar a Italia? No se que pasaría si me lo ofrecen, pero es un sueño para cualquier entrenador".

El italiano, que rescindió el contrato con el AC Milan el pasado mes de diciembre, llegó para sustituir a Eduardo Berizzo para ponerse a los mandos del club sevillista. Firmó por lo que resta de temporada más una temporada más, al igual que Jorge Sampaoli la pasada temporada.

Ante un hipotético caso de no jugar competición europea la próxima temporada, en Nervión andan al tanto de estas declaraciones en caso de que el técnico transalpino tome la misma decisión que el actual seleccionador de la albiceleste escogió.