El seleccionador nacional ha atendido a los medios después de dar a conocer la lista de convocados en el Telefónica Flagship Store de la Gran Vía de Madrid.

Lista no definitiva para el Mundial: "Hay jugadores que no están en la lista y que tienen posibilidades intactas. Estamos ante partidos ilusionantes ante dos campeones y a partir de ahí, todos tendrán opciones".

Marcos Alonso: "Era el momento ideal para que viniera, está en muy buen momento y ahora hemos pensado que era la situación ideal para que viniera".

Diego Costa: "Diego, cuando estuvo compitiendo fue de nuestra partida, luego dejó de competir y dejó de venir. Ahora vuelve a estar activo y vuelve a venir, pero eso no le da el puesto. Álvaro también está y todos van a competir".

Morata: "Es un chico que ha venido con nosotros prácticamente siempre. Ha tenido problemas físicos y ahora hemos pensado que era mejor llamar a otros, pero no sale de nuestros pensamientos y tiene las opciones intactas para el Mundial. Va a hacer un final de temporada extraordinario y va a tener muchos números para estar en el Mundial".

Gerard Moreno: "Tiene que seguir marcando goles y siendo un jugador importante. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones y en este momento no ha entrado, pero no significa que no le reconozcamos el mérito. Lo mismo con Sergi Roberto, Monreal, Javi Martínez... pero no nos caben todos".

¿Lesiones?: "Hay jugadores con molestias pero hemos hablado y están todos en perfecto estado de revista".

Rodri: "Nos gusta mucho, es muy joven pero está muy preparado. Nos gusta mucho verlo jugar, los informes en su club y en la Sub-21 son inmejorables y hemos pensado que era un buen momento para tenerlo más cerca".

Sarabia: "Pablo es un chico que conocemos muy bien, pero es lo mismo que decía de otros compañeros, lo está haciendo bien y podría haber estado".

Rivales: "Son partidos exigentes pero aún más motivantes. Las conclusiones que saquemos serán importantes pero no definitivas. Nos va a dar información en algunas cuestiones, pero entendemos que el nivel de los rivales es interesante para ver nuestra respuesta".

Portu: "Está haciendo una gran temporada, con un gran técnico, y de hecho ha estado en la prelista, así que tiene posibilidades por supuesto".