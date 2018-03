Enrique Cerezo: "Lo de Griezmann ya nos pasó con Torres, Agüero, Forlán, Falcao..."

Enrique Cerezo ha hablado en Moscú antes de enfrentarse esta tarde al Lokomotiv. El presidente del Atlético se refirió a Antoine y su futuro: "Ya nos pasó con Torres, con Agüero, con Forlán, con Falcao... Es un poco cansino esto, pero no hay que ponerse nervioso. Griezmann es jugador del Atlético y no esperamos novedades".

Cerezo siempre ha dicho que los jugadores juegan donde quieren jugar: "Es verdad. Y Griezmann está contento y quiere jugar en el Atlético".

NO SE CREE QUE GRIEZMANN ESTÉ FICHADO

"Me sorprendería que se fuera. No me lo creo", respondió el presidente del club madrileño cuando fue preguntado por un posible pre-acuerdo con el Barcelona.

La afición rojiblanca espera con ganas una renovación y una subida de cláusula. "Negociamos con Griezmann y con otros jugadores. Pero todavía le queda un contrato largo con el Atlético", dijo.