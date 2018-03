Neymar y Cavani piden abandonar el Paris Saint Germain y pueden reventar el mercado

Neymar es el jugador más caro de la historia después de que el pasado verano el PSG pagara 222 millones de euros por él y pusiera rumbo a Paris para "salir de la sombra de Messi". Pero el idilio del brasileño con París no ha ido precisamente bien. El jugador ha sido titular y se ha salido en la League 1, pero el que fuera el sueño del PSG, ganar la Champions, se ha truncado definitivamente ante el Real Madrid.

Según han informado medios españoles, Neymar habría pedido salir del PSG antes de que el Madrid eliminara a su equipo, ya que no se siente a gusto en Paris, y su competitividad con Cavani no ha sido especialmente sana. El astro brasileño no está cómodo y quiere abandonar en junio el PSG. Lo que querría Neymar sería abandonar el PSG rumbo a Barcelona, donde sus amigos Messi, Suárez y Piqué siguen jugando y quiere volver a jugar con ellos.

Por el momento, su regreso es algo complicado, ya que el club español está aún dolido por cómo se marchó del club y no estaría dispuesto, por el momento, a facilitar la vuelta del astro al Barcelona. Por otro lado, Al-Khelaifi tampoco está por la labor de dejar que Neymar se marche, ya que después del desembolso, no quiere desprenderse de Neymar y no aceptaría menos de 400 millones por él.