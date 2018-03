F1 | Fernando Alonso vuelve a romper su McLaren tras hacer el segundo mejor tiempo

El Mclaren lo ha vuelto a hacer, por tercera vez en esta pretemporada, rompe. Esta vez, por una fuga de aceite. Volaba Fernando Alonso sobre la pista del Circuit de Catalunya. Lo hacía marcando además el segundo mejor tiempo, sólo por detrás del Ferrari de Sebastian Vettel, que marcaba entonces un tiempo de 1:19.541 por vuelta.

Cuando únicamente había podido dar 46 vueltas, el Mclaren naranja se frenó en la curva número 7 del trazado catalán.

Esto ha provocado que el piloto asturiano pierda la mañana en Barcelona. Mclaren ha decidido cambiar al completo el motor para reempezar la tarde desde cero.

Así han recogido el coche de Fernando:

It was a productive morning for Fernando Alonso, until this stoppage



47 laps on the board before an oil leak spoiled the fun 😫



Can they turn it around this afternoon?#F1 #F1Testing pic.twitter.com/FuJzfr7VjO