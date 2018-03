Duda para el Mundial: el MCLaren de Vandoorne se para dos veces en los test de Barcelona

Los últimos cuatro días de entrenamientos de Fórmula 1 comenzaban hoy martes, a las 9:00 horas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, antes de comenzar el campeonato del mundo de Fórmula 1 en Australia el próximo 25 de marzo.

McLaren fue la primera casa en pisar el asfalto, con el belga Stoffel Vandoorne a manos del monoplaza. Se quedó parado en la calle de boxes y tuvo que ser empujado por los mecánicos hasta el garaje.

El MCL33 hizo un nuevo intento, pero de nuevo se paró. Esta vez en la recta principal de Montmeló, cuando el belga completaba ya una tanda de 3 vueltas.

A través de su perfil oficial de Twiiter, McLaren explicaba lo sucedido:

#F1Testing update: we suffered a power shutdown during Stoff's last run, meaning we lost data. The team are investigating, but we'll be back out as soon as we can. pic.twitter.com/OYQxEZ8OKm