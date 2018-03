Dos detenidos y altercados en el hotel del Real Madrid: ¿se le está yendo de las manos al PSG?

Los ultras del PSG sembraron el caos en las puertas del hotel donde se ha hospedado el Real Madrid. Dos de ellos fueron detenidos, por posesión de material pirotécnico, tal y como informa el Diario AS. Uno de los detenidos fue llevado a la comisaría mientras que el segundo fue multado en el lugar y dejado inmediatamente en libertad.

La expedición del Real Madrid se aloja en el Hotel Collectioneur de París. Hasta allí acudieron los aficionados radicales del PSG, para entonar cánticos amenazantes, así como para encender bengalas, petardos y cohetes de todo tipo, dando lugar a fuertes ruidos.

At 01.30 am a group of Ultras PSG went to wake up the Real Madrid players at the hotel they were staying at.. #PSGRMA. 💥🔥😅 pic.twitter.com/CHxKycVQac