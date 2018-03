Fiorentina y Cagliari han anunciado este martes la retirada del dorsal número 13, el dorsal usado por Davide Astori tanto en Florencia como en Cerdeña, para honrar al defensa italiano fallecido a los 31 años el pasado domingo por un paro cardiaco.

Ambos lo han hecho publico en sus respectivos perfiles de Twitter, donde Astori fue capitán.

