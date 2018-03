Continúa la polémica sobre el motivo del fallecimiento de Ángel Nieto

El fallecimiento de Ángel Nieto sigue dando que hablar. Tras el recurso que presentó la familia del ex-piloto en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza para mantener abierta la investigación, ahora es el abogado de la conductora que colisionó contra Nieto quien ha presentado un recurso para que continúe archivado el caso, tal y como informa la 'Cadena Ser'.

La defensa de la conductora se basa en el escrito de la Guardia Civil y del médico forense que investigó las causas del fallecimiento del 12+1 campeón del mundo de motociclismo, que reconoce que el motivo de la muerte de Nieto se debió a que no llevaba abrochado el casco. Al mismo tiempo corrobora el escrito que de no haber sido por la "grave auto puesta en peligro" se hubiera evitado este suceso "trágico que nos ocupa".

Por otro lado, el letrado de la acusada, Jaime Campaner, acusa a la familia del ex piloto de "pedir a los jueces que hagan política y no justicia" ya que a su modo de ver, los jueces y tribunales "no dictan la solución más apropiada a un conflicto en el momento en el que surge"