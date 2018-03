Javier Tebas pide que sancionen a Guardiola por llevar el lazo amarillo

Javier Tebas habló ante los medios de comunicación en el Web Sport Congress.

CARGA CONTRA PIQUÉ

"No vale ir a buscar tarjetas para no jugar, simular. En esos casos hablo. Se archivó lo de Piqué y no lo comparto. Tenemos que quitar la hipocresía y dar ejemplo a la gente joven".

SANCIÓN A GUARDIOLA

"Estoy a favor de la sanción. No me extraña que mi amigo Laporta esté en contra y apoye a Guardiola".

SOBRE LA LESIÓN DE NEYMAR

"Tienen que estar los mejores jugando. Es posible que el PSG pueda remontar incluso sin él. Espero que el fútbol español esté arriba en Champions hasta el final".

EL VAR EN LA LIGA

"Tendremos el VAR. Supone mejorar el colectivo arbitral, el uso de las tecnologías y mayor equidad en los resultados deportivos. En Primera será el curso que viene y el siguiente lo ampliaremos a Segunda. No sé la inversión que supondrá, entran muchas cosas en juego".