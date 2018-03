FÓRMULA 1 | Alonso hizo el mejor tiempo del día... hasta que salió Ricciardo a pista

Fernando Alonso tuvo que esperar más de tres horas para poder subirse al McLaren en la terecra jornada de pruebas en el circuito de Montmeló. El asturiano, como el resto de pilotos, tuvo que quedarse en el garaje de su equipo durante buena parte de la mañana debido a la intensa nevada caída sobre el trazado, que impidió que los coches salieran a rodar.

Sin embargo, cuando las condiciones meteorológicas mejoraron y la organización puso los semáforos en verde, el bicampeón del mundo fue el primero en salir (y el único en dar una vuelta completa al circuito).

Al ser su vuelta la única completa, no dudó en bromear con ello antes de irse a comer y a descansar de cara a la jornada de tarde.

Car is performing well in the snow so far. P1 in the morning session 👌🏻 pic.twitter.com/Gx16EgwhDE