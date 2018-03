Nadal, lesionado, se retira del Open Mexicano: "No sé lo qué es aún, pero similar a lo de Australia"

Esta madrugada estaba prevista el regreso de Rafa Nadal a las pistas del Abierto Mexicano después de que tuviera que retirase en el Open de Australia por una lesión de grado 1 en el psoas ilíaco de la pierna derecha.

Cuando parecía que todo iba en orden. Parecía que todo estaba en orden, pero su vuelta a las pistas tendrá que esperar, ya que el balear se ha resentido de la lesión.

El manacorí explicó el momento del nuevo pinchazo: "Desgraciadamente el día del último entrenamiento, antes de la inauguración de hoy, en un movimiento volví a notar un pinchazo en la misma zona que tuve el problema en Australia. Hoy por la mañana me hice la resonancia. No sé específicamente lo qué es aún, pero es similar a lo que me pasó en el Open de Australia, y creemos que en menos grave".

Rafa se quedará unos días más en Acapulco y se someterá por tanto a las pertinentes pruebas médicas.