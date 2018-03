Federer, el mejor de todos los tiempos: "Quiero compartir este premio con Nadal"

Es el icono del tenis masculino y, esta madrugada pasada, en la Ceremonia de entrega de los Premios Laureus 2018 en Mónaco, en compañía de Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto y Su Alteza Serenísima la Princesa Charlene, Roger Federer ha ganado su quinta y sexta estatuilla, convirtiéndose así en el ganador Laureus más condecorado de la historia de estos premios.

Durante la Ceremonia, y tras hacer historia en los premios, Federer dijo lo siguiente: «Este es un momento muy especial para mí. Todo el mundo sabe en qué alta estima tengo los Premios Laureus, por lo que ganar uno más habría sido maravilloso, pero conseguir dos es todo un verdadero honor. Y totalmente inesperado. Me siento muy feliz y me gustaría dar mi más sincero agradecimiento a la Academia Laureus».«Ha sido un año inolvidable para mí, y el regreso tras un 2016 muy difícil y estos premios lo hacen aún más memorable. Cuando gané mi primer premio Laureus en el año 2005, si me hubieran dicho que ganaría seis no lo habría creído. Ha sido un viaje increíble».

Elegidos por las grandes leyendas del deporte de la Academia Laureus, los premios reconocen los logros deportivos del calendario 2017. La Ceremonia fue presentada por la estrella de Hollywood Benedict Cumberbatch, mientras que la conocida cantante y compositora Emeli Sandé deleitó a los invitados con su magnífica actuación.

En la categoría de Sportsman of the Year, Federer se enfrentaba a grandes deportistas como Rafa Nadal y Cristiano Ronaldo. "Quiero que mis primeras palabras sean para Rafa Nadal. Él podría estar aquí porque es un jugador increíble. Hemos librado grandes batallas y siento que me ha hecho mejor jugador. El también merecería este premio. Es un jugador increíble, un amigo y quiero compartir este premio con él", aseguró, emocionado, el suizo, que además del premio al Mejor Deportista masculino se llevó también el de la Mejor Reaparición.

Serena Williams ganó el premio Sportswoman of the Year Award tras su éxito en el Abierto de Australia, su título número 23 del Grand Slam. Serena, que además dio a luz a su primer hijo en 2017, es actualmente la deportista con más premios Laureus, contando con un total de cinco estatuillas.

El golfista Sergio García logró su segundo premio Laureus, 18 años después de obtener el Laureus New comer en los premios del año 2000. Este año el español consiguió el premio Break through of the Year Award por ganar el Masters 2017, su primer Grand Slam en su intento número 74.

Mercedes AMG Petronas derrotó al Real Madrid y a los Golden States Warriors para alzarse con el premio Team of the Year Award, tras seguir dominando la Fórmula 1 al asegurarse su cuarto éxito consecutivo en el Campeonato del Mundo de Constructores.

El regatista francés y ganador de la Vendée Globe Armel Le Cléac'h recibió el premio Action Sports person of the Year Award, mientras que el corredor suizo en silla de ruedas y triple campeón del mundo Marcel Hugob tuvo el World Sports person of the Year with a Disability Award, por sus títulos en los 800m, 1500m y 5000m en la clase T54 del Campeonato del Mundo para atletas con discapacidad. Con la asistencia de estrellas del deporte, reconocidas personalidades, y líderes empresariales de todo el mundo, estos premios también pusieron el foco en el trabajo de Laureus Sport for Good, la organización benéfica de Laureus que utiliza el poder del deporte para ayudar a los jóvenes a superar la violencia, la discriminación y la desigualdad.

Active Communities Network, una organización internacional que utiliza el deporte para el desarrollo y que trabaja en el Reino Unido, Irlanda y Sudáfrica, recibió el premio Laureus Sport for Good Award por su trabajo capaz de cambiar vidas, usando el deporte como vía para ayudar a los jóvenes a tomar decisiones positivas en su vida, aprender destrezas para la vida diaria y progresar en los programas educativos, de formación y de empleo.

El equipo de fútbol brasileño Chapecoense, que quedó muy afectado tras un devastador accidente aéreo y cuyo renacimiento y reaparición inspiró al mundo deportivo, fue honrado con el Laureus Best Sporting Moment of the Year Award.

La leyenda de la Roma y de la selección italiana Francesco Tottirecibió el premio Laureus Academy Exceptional Achievement Award, honrando así su inspiradora carrera de 22 años dedicada a la Roma y su éxito con el equipo de Italia en los Mundiales de 2006. En la prestigiosa ceremonia de entrega de premios, Totti se reunió en el escenario con la estrella del Manchester United y reciente entrenador de la selección galesa Ryan Giggs como nuevos miembros de la Academia Laureus.

El extremo defensivo de los Houston Texans J. J. Watt recibió el premio Laureus Sporting Inspiration Award por sus iniciativas para recaudar más de 37 millones de dólares para ayudar a Houston tras el devastador paso del huracán Harvey por esta ciudad.

La leyenda olímpica estadounidense y miembro de la Academia Laureus Edwin Moses recibió el galardón Laureus Lifetime Achievement Award, en reconocimiento a su destacada carrera deportiva, durante la cual consiguió dos oros olímpicos y se mantuvo invicto durante nueve años, nueve meses y nueve días en la prueba de los 400 metros vallas. Actualmente es uno de los líderes mundiales en la lucha contra el uso de sustancias ilegales en el deporte.