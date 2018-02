Cristiano Ronaldo: "No soy un príncipe azul, pero me miro al espejo y me gusta lo que veo"

Cinco Balones de Oro, máximo goleador de la historia de la Champions League, y mucho carisma personal. Cristiano Ronaldo es noticia cada vez que habla ante los micrófonos.

La esencia Cristiano es la confianza en sí mismo. La estrella del Real Madrid y ganador de cinco Balones de Oro. "No voy a decir que soy un Príncipe Azul, pero, me miro al espejo y me gusta lo que veo, me gusta mucho. Hay que tener autoestima. Uno tiene que gustar de sí mismo. Tienes que darte valor", afirmó Cristiano al dialogar con el famoso youtuber brasileño Fred, quien lleva adelante el canal 'Desimpedidos'.

Sobre las opciones de Portugal para la Copa del Mundo en Rusia, dijo que en su país deben ser honestos y reconocer que hay otros equipos con más favoritismo. "No somos favoritos. Tenemos que ser honestos, tener humildad, entender que teóricamente hay equipo con más nombre como Brasil, España, Alemania, la propia Argentina. Intentaremos pasar la fase de e ir avanzando un paso tras el otro", argumentó.

Cristiano señaló que anotó muchos goles bonitos en su carrera y que los que más disfruta son los que anota en la Champions League. Además, reconoció que ha cumplido sus sueños profesionales. "Sinceramente, creo que no tengo más sueños por conquistar. Todo lo que soñé lo alcancé en el fútbol. Sueños todos tenemos y objetivos, pero creo que conquisté tantas cosas bonitas que no tengo más sueños", afirmó.