La Champions League no se emitirá en el mismo canal: pagarás el doble por ver el fútbol

Se viene una niebla en el mundo del fútbol que tiene pinta tardará en disiparse. Los derechos televisivos del fútbol están en alza. En el fútbol doméstico, el fútbol español, la cosa no cambia. LaLiga y la Copa se verán en los mismo canales y no será hasta la 2019-20 cuando esto varíe.

Sin embargo, lo que sí va a cambiar es la Champions. Mediapro tiene los derechos UEFA y anuncia que en los próximos siete días abrirá el plazo para que los operadores presenten ofertas si quieren emitirla. Decidirán en abril. Si no son aceptables, asumirán ellos las retransmisiones.

"Si alguien piensa que hoy en día no hay recursos para hacer llegar la Champions al gran público más allá de las televisiones 'tradicionales', es que no vive en este siglo. Nosotros hablaremos con todos y decidiremos para que haya una buena difusión. Antes costaba 12 euros un partido y ahora, por 17 al mes, se pueden ver todos. Además, la próxima temporada habrá más exclusividad: no hay partido en abierto y se desdoblan los horarios -no sólo a las 20.45, sino que serán a las 19 y a las 21- para poder ver a todos los equipos del mismo país en la misma jornada. Si nadie apuesta por esto, lo explotaremos nosotros mismos porque tenemos medios suficientes", explicó ayer Jaume Roures, presidente de Mediapro, al Diario MARCA.

Pagarás el doble por ver el fútbol

Tanto Movistar como Vodafone aseguran que tendrían que cobrar a cada usuario en torno a los 50 euros para rentabilizar el coste de pago de los derechos en caso de adquirirlos. Mediapro ya espera ofertas por la Champions 18-19 y LaLiga por el fútbol nacional desde la 19-20 hasta la 21-22.