Tests de Barcelona: Carlos Sainz ya rueda en su nuevo RS18

El nuevo motor Renault en McLaren y el RS18 pueden impulsarlos de forma significativa. Sigue en directo la segunda jornada de test de Fórmula 1 2018 en el circuito de Cataluña.

Temperaturas muy bajas en esta mañana de martes. Únicamente se registran 2.2º C en la pista y por tanto se prevé que los equipos no salgan a rodar mientras no suba un poco más la temoperatura. Aunque en menos de cinco minutos se abrirá el semáforo para que al menos puedan chequear la pista.

Los pilotos que tomarán parte en la jornada matinal de este segundo día de entrenamientos son: Bottas (Mercedes), Vettel (Ferrari), Verstappen (Red Bull), Ocon (Force India), Sirotkin (Williams), Sainz (Renault), Gastly (Toro Rosso), Magnusen (Haas), Vandoorne (McLaren) y Charles Leclerc (Sauber).