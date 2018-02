Samuel Eto'o y cómo arreglar la vida de un joven que le pidió un préstamo

Puede que Samuel Eto'o haya protagonizado varias polémicas en el fútbol español e internacional, pero Samuel Eto'o sabía que no corría peligro y que era un niño que quería alcanzar su sueño. "Hermano, En una entrevista concedida a la web Abidjanshow.com, narró la historia de cómo le cambió la vida a un niño en Costa de Marfil: "Fue en 2007, me había ido a Costa de Marfil. Había terminado de hacer recados para mi esposa, me subí al auto y un joven marfileño me vino a buscar. Me dijo: Hermano, lo siento, no quiero atacarlo, quiero preguntarte algo", explicó el punta, actualmente jugando en el Konyaspor de la Superliga de Turquía.

"Soy un ayudante de cámara, tengo ambiciones, sueños, proyectos. Nadie puede ayudarme, me gustaría que me dieras un préstamo", le dijo el niño, tal y como cuenta Eto'o.

"Ten un cheque de 4.500 euros. Guarda mi número y dame el tuyo, volveré aquí en un año", le dijo entonces el camerunés. Samuel Eto'o sabía que no corría peligro y que era un niño que simplemente quería alcanzar sus sueños.

¿Qué sucedió con el dinero?

Eto'o, como dijo, regresó en 2008 y decidió llamarle, con el fin de comprobar si su ayuda había resultado productiva. "Nos vimos y me mostró su ferretería y dos taxis rojos. Dirigía la tienda y los taxistas le llevaban los recibos por la noche", señaló orgulloso.