No fue el motor esta vez, sino una tuerca de la rueda derecha trasera, la que provocó una salida de pista de Fernando. La rueda estaría mal colocada y terminó saliéndose de su lugar, provocando la salida a la grava del asturiano.

La imagen no deja lugar a dudas, mala suerte la del asturiano, que estaba firmando unas buenas primeras vueltas al circuito de Barcelona, donde esta mañana han comenzado los primeros tests de pretemporada.

Así salió Alonso a pista:

El accidente ocurrió sin esperarlo para nada el piloto, que terminó derrapando en la grava. Así terminó su coche:

The wheels quite literally came off for Fernando Alonso earlier 👀



Just a handful of laps in - not an ideal start to #F1Testing for McLaren 😬#F1 pic.twitter.com/atANeIlr7L