La Federación Inglesa ha abierto expediente a Josep Guardiola por llevar el lazo amarillo en favor de los políticos catalanes que están en prisión (Oriol Junqueras y los Jordis, Sánchez y Cuixart). El máximo organismo futbolístico inglés considera que el entrenador del Manchester City "rompe las normas federativas en materia de uniforme y publicidad".

Meses anteriores Guardiola ya se pronunció sobre la posibilidad de ser sancionado, y dijo que no tenía ningún reparo en ello: "Si me quieren sancionar por llevar el lazo amarillo, adelante. Pero recuerdo que fueron ellos - los presos- los que solamente querían votar, y no pudieron".

No es la única polémica en la que se ha visto envuelto el de Santpedor en los últimos días. En un vuelo privado en el que viajaba a Barcelona, la Guardia Civil registró el avión por si acaso estaba Carles Puigdemont: "Pasaron, vieron que estaba la familia, se fueron y nada más" dijo.