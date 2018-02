Athletic Club de Bilbao 1-2 Spartak

La jornada de dieciseisavos llegó marcada por los altercados de Bilbao protagonizados por los ultras rusos, que ha cobrado la vida de un miembro del cuerpo policial de la Ertzaintza. Medio millar de ultras rusos del Spartak irrumpían en las inmediaciones del San Mamés un rato antes del encuentro para lanzar bengalas, piedras, botellas e incluso pelotas de golf, que ha terminado con cinco detenciones.

El Athletic también sufrió por los rusos, pero en este caso en el terreno de juego. Los vascos venían tranquilos del 1-3 de la ida. Adriano abrió el marcador en el 42' para intentar remontar, sin embargo un tanto de Etxeita complicó la recuperación de los rusos, que siguieron intentándolo con un gol de Melgarejo en el 84', pero que no impidió el pase a octavos del equipo local.

Atlético de Madrid 1-0 Copenhague

Simeone: "Tanto Torres como yo, desde nuestro lugar, queremos lo mejor para el club"

El encuentro del Atlético de Madrid frente al FC Copenhague venía cargado de polémica debido al "no" protagonizado por el Cholo en la jornada del miércoles cuando le preguntaban acerca del futuro del "Niño" y su posible marcha.

El equipo rojiblanco comenzaba con un 4-4-2, marcado por la ausencia de Griezman y con Torres de titular. El francés que sí fue titular fue Gameiro, que abrió el marcador en el minuto 6' con un tanto que dio ventaja a los de Simeone, a pesar del 1-4 que cosecharon a la ida y que era difícil de remontar. En la segunda parte el conjunto danés salió con fuerza, pero no la suficiente y pronto el sueño se vio truncado, acompañado por constantes gritos de la grada visitante al ritmo de: "Puta Atlético".

Tras el partido, en rueda de prensa, tan sólo dos preguntas estuvieron centradas en el partido:

"A la gente del Atlético le ilusiona todo lo que es el Atlético. Hoy inauguramos este auditorio, tenemos un grupo que se ha reinventado varias veces, estamos compitiendo bien en Liga y queremos hacerlo en la Europa League, viendo siempre lo que es mejor para el club", afirmaba Diego Pablo Simeone sobre el estreno en la UEFA Europa League del conjunto colchonero.

Tras ser preguntado acerca de cómo ha visto a Kevin Gameiro durante el partido, estas fueron sus palabras:

"Ha tenido la situación de no poder hacer la pretemporada, le ha costado coger la forma, pero es importante, siempre creímos en su velocidad y cambio de ritmo en los últimos metros. El gol le beneficia a él y al equipo".

Respecto a la polémica de Fernando Torres, se mostró claro:

"Como siempre, la afición un 10 y hoy más que nunca, no tengo ningún comentario más que hacer". E intentó zanjarla con: "Está claro que lo que se busca a partir de mis palabras es siempre polemizar más y no nos interesa a ninguno, sino que el club siga creciendo. Él y yo, desde nuestro lugar, queremos lo mejor para el club".

También habló sobre Carrasco y su posible marcha rumbo a China:

"Es una salida importante, es joven y con un grandísimo futuro, es importante para nuestro equipo, son decisiones para los futbolistas y a ver si se resuelve o no." Y habló de la situación de Gaitán tras la posible salida de Carrasco "Hoy ya le dimos 30 minutos y ya empezó a demostrar que tiene velocidad, gran visión de juego, esto es fútbol y ojalá que Nico crezca y nos dé situaciones importantes en estos meses para el bien del equipo".

Tras el estreno del canterano Sergi González y ser preguntado por el partido, esto fue lo que dijo:

"Desde el primer minuto mis compañeros me han apoyado, me han dicho que estuviese tranquilo, que lo hiciese como la hacia en el B, que fuera nervios, así que me he encontrado muy suelto y muy bien"

"Lo primero que hice fue avisar a mi familia de que iba a debutar en Europa. Para mi, que he pasado por todas las categorías, debutar aquí en Europa League con el primer equipo... se me pone la piel de gallina. Se ha cumplido un sueño", contaba Sergi González en zona mixta al ser preguntado acerca de qué se le pasó por la cabeza y qué fue lo primero que hizo el pasado mediodía al decirle el mister que iba a ser titular.

Salzburgo 2 -1 Real Sociedad.

Expulsión de Navas, lágrimas de Odriozola y un Salzburgo que fue mejor.

La Real Sociedad no consiguió pasar a la siguiente ronda de la Europa League ante un Salzburgo que se mostró mejor. El equipo "txuri urdin" salió fuerte, pero sufriendo en cada ataque del Salzburgo, que terminó en gol de Muanes en el minuto 9'. La Real consiguió finalizar la primera parte con un empate gracias a un remate de cabeza de Raúl Navas.

La segunda mitad del partido vino protagonizada por un claro dominio del equipo austriaco. La jugada clave del partido tuvo lugar cuando Raúl Navas agarró a Hwang y el arbitro señalo la segunda amarilla que supuso su expulsión. La Real se quedaba con diez jugadores y tras ello el portero del conjunto donostiarra cometió un penalti sobre Hwang, lo que en el 73' tuvo como consecuencia el gol con el que el Salzburgo cerró el marcador.

Odriozola no pudo contener las lágrimas sobre el césped, al que golpeó una y otra vez con furia.

Villarreal 0-1 Lyon

Sin opciones, el Villarreal se despide de la segunda de Europa

Con el marcador de la ida en contra (3-1) y un Lyon que no dejó al Villarreal aprovechar ningún ataque, el partido estaba prácticamente sentenciado. Los de Javi Calleja salieron con más fuerza en la segunda parte, pero un gol de Traoré a seis minutos del final dejó al Villarreal sin opciones.