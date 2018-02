Torres, Carrasco... ¿se le está yendo de las manos a Simeone?

El Atlético de Madrid juega hoy el partido que, casi seguro, le confirmará como uno de los equipos en octavos de final de la Europa League. Sin embargo, parece que eso carece de sentido para la afición, que ha puesto en segundo plano una eliminatoria casi sentenciada, poniendo los focos en Diego Simeone y sus últimas declaraciones sobre Fernando Torres. Algunos dicen que se ha sacado de contexto. Otros, que es lo que tiene que hacer.

La pregunta es la siguiente... ¿Se le está yendo de las manos a Simeone?

FERNANDO FERNÁNDEZ - (@fernandosfquin)

Primero fue Gaitán, luego Torres, Correa, Carrasco, Vitolo, Gameiro... son algunos de los jugadores que han llegado al Atlético de Madrid a petición expresa de Simeone. El técnico argentino pide a la directiva fichajes competitivos y la directiva, aunque no es santo de mi devoción, se los ha ido trayendo a todos.

Algunos, pocos, salen bien, y rinden muy bien, nombres como Mandzukic que, a pesar de que estuvo poco tiempo, rindió con goles y buenas actuaciones, o Griezmann o Diego Costa, también Correa da un gran rendimiento y se postula como un gran delantero, pero también hay muchos jugadores que llegaron siendo muy prometedores, pero que, sin embargo, se quedan en nada al pasar por las manos de Simeone.

Lo peor de esto es que estos jugadores salen del Atlético y vuelven a rendir al 100% y a brillar, y eso no puede ser, no solo tiene que adaptarse el jugador al juego del entrenador sino que el entrenador también tiene que conocer las aptitudes de sus futbolistas y modificar el juego o la función del futbolista con respecto a su características.

La última ha sido el desprecio total hacia un futbolista que ha dado, da y dará todo por el escudo del Atlético de Madrid, y ese es Fernando Torres. Esa ha sido la gota que ha colmado el vaso de mi paciencia con Simeone, no puede ser que un entrenador que ha demostrado que este escudo es todo y hay que morir por él, no se deje todo también para que Torres, el máximo ídolo rojiblanco después de Luis Aragonés, se quede hasta su retirada en el equipo de sus amores. Igual debería aprender de lo que un equipo de Barcelona ha hecho con un tal Andrés Iniesta, eso señores, es cuidar a tus leyendas.

MARTÍN VELARDE - (@mvfalcon_)

Diego Pablo Simeone, desde la 'D' a la 'O', es un entrenador diferente. En eso estamos todos de acuerdo. Su manera de afrontar las situaciones más adversas y su constante estabilidad ante la prensa o los malos resultados -que han llegado en forma de malas rachas- le hacen estar en el 'TOP 5' mundial.

Simeone ha diseñado una filosofía de trabajo ganadora en un club que no creía en sí mismo. Además, el Cholo no se casa con nadie. Lo ha dicho infinitas veces. Siempre va a buscar el bien general. Te llames Torres, te llames Griezmann, te llames Gameiro, Costa o Mandzukic.

El entrenado argentino se ha cansado ya de repetir que de él no depende la continuidad de los jugadores. De él si depende la táctica a emplear en un encuentro de Liga. De él si depende quien entra o no en el once titular. De él depende, en cierta medida, los fichajes que se hacen o no. Con él llegó Torres precisamente. Con él llego Carrasco también, jugadores a los que le ha sabido dar una segunda vida y una oportunidad en un puntero de Europa, respectivamente.

Nos olvidamos de lo que Simeone es para el Atlético de Madrid. Nos cansamos de decir que el fútbol es dinero, ¿no? Sin embargo el Cholo es de los pocos que de verdad creen y sienten el club como algo propio. Lealtad, sinceridad y transparencia, siempre.

Torres y Carrasco precisamente son los casos más sonados hoy. El 'NO' de Simeone ha sido malinterpretado. Como digo, se trata de un no tajante causado por el cansancio generado a su vez por la formulación de la pregunta misma una y otra vez: "¿Se va a quedar Pepito?".

Por parte del belga, cabe destacar la tremenda confianza que Simeone ha depositado siempre en él. Aplaudiendo cada acción, dándole minutos de sobra para demostrar su calidad y desparpajo. Carrasco se ha hecho grande en el Atlético. Y todavía le falta.

De hecho, ayer, en el Partidazo de Cope, Antonio Ruiz, prestigioso periodista que cubre la actualidad del club colchonero, aseguraba que, según sus fuentes, el Cholo es reacio a venderle. El belga no ha entrado en la convocatoria. Ahora, Lucas Hernández se ha quedado fuera varias veces fuera de convocatoria. Hoy, es uno de los más importantes.